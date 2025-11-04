«Ювентус» не смог одолеть «Спортинг» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 04-11-2025 22:53

Состоялся матч 4-го тура группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2025/2026, в котором между собой сыграли итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». Встреча прошла на домашнем стадионе туринцев — «Альянц». Главным судьёй поединка был назначен Даниэль Зиберт, известный немецкий арбитр. Итоговый результат встречи — боевая ничья со счётом 1:1.

Гости из Лиссабона первыми вышли вперёд — на 12-й минуте точным ударом отличился защитник Максимилиано Хавьер Араухо Вильчес. Однако уже на 34-й минуте нападающий туринской команды Душан Влахович смог сравнять счёт, реализовав свой момент и подарив «Ювентусу» надежду на победу.

После этой встречи команды готовятся к следующим матчам в рамках Лиги чемпионов. В 5-м туре коллектив Лучано Спаллетти встретится с норвежским «Будё-Глимт», игра запланирована на 25 ноября. Португальский «Спортинг» на следующий день, 26 ноября, проведёт поединок против «Брюгге» из Бельгии.

Напомним, что решающий матч турнира — финал Лиги чемпионов сезона 2025/2026 — состоится 30 мая 2026 года на крупнейшем венгерском стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Поклонники футбола с нетерпением ожидают этого грандиозного события.