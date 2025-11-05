«Тоттенхэм» устроил разгром «Копенгагену» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Дата публикации: 05-11-2025 02:04

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне сошлись английский «ТоттенхэмХотспур» и датский «Копенгаген». Хозяева одержали уверенную победу со счётом 4:0 и продолжили борьбу за выход из группы. Главным судьёй встречи выступил бельгиец Эрик Ламбрехтс, который внимательно следил за игрой на протяжении всех девяноста минут.

Счёт был открыт уже на 19-й минуте стараниями Бреннана Джонсона, который грамотно воспользовался ошибкой обороны соперника и точно пробил по воротам гостей. На 51-й минуте преимущество лондонцев удвоил Вильсон Одобер, удачно замкнув передачу партнёра. Впрочем, спустя шесть минут Тоттенхэм остался в меньшинстве — Джонсон получил прямую красную карточку. Несмотря на это, хозяева не сбавили темп и на 64-й минуте отличился Микки ван де Вен, отправив мяч в сетку ворот «Копенгагена». Четвёртый гол на 67-й минуте забил Жоау Пальинья, доведя счёт до разгромного.

По итогам этой победы «шпоры» набрали восемь очков и находятся в лидирующей группе таблицы Лиги чемпионов, в то время как «Копенгаген» с одним баллом по-прежнему занимает низшую строчку. Следующий матч «Тоттенхэм Хотспур» проведёт 26 ноября на выезде против «ПСЖ», а «Копенгаген» в тот же день примет дома «Кайрат».