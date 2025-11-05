Микки ван де Вен - самый забивной центральный защитник в топ-5 лигах Европы

Дата публикации: 05-11-2025 10:34

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Микки ван де Вен продолжает удивлять болельщиков своей результативностью. В поединке 4-го тура Лиги чемпионов против «Копенгагена» (4:0) голландский футболист вновь отличился, забив один из голов команды. Таким образом, в текущем сезоне на счету ван де Вена уже шесть забитых мячей во всех турнирах, что является лучшим показателем среди центральных защитников топ-5 европейских лиг. Этот результат позволяет ему опережать своих конкурентов по амплуа не только в Англии, но и по всей Европе.

Три гола Микки ван де Вен реализовал в матчах английской Премьер-лиги, продемонстрировав свою надежность не только в обороне, но и при стандартах. Еще два мяча были им забиты в ходе выступлений в Лиге чемпионов, а первый гол в сезоне он отметил в поединке за Суперкубок УЕФА, задав этим тон удачному старту «шпор» в новом сезоне.

На сегодняшний день ван де Вен провел за «Тоттенхэм» 15 матчей во всех официальных соревнованиях, неизменно оставаясь ключевой фигурой в обороне. Его уверенная игра, способность подключаться к атакам и эффективность при розыгрышах стандартных положений приносят команде важные очки и делают его одним из самых ценных защитников континента.

Контракт 23-летнего голландца с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2029 года, что подчеркивает долгосрочные планы клуба на игрока. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Микки ван де Вена составляет внушительные € 55 млн, отражая его высокий уровень и востребованность на европейском футбольном рынке.