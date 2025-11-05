«Наполи» возобновляет интерес к Кобби Майну из «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 05-11-2025 13:30

После сложного периода в «Манчестер Юнайтед», молодой полузащитник Кобби Майну может получить шанс на новую главу в своей карьере. Итальянский клуб «Наполи» вновь проявляет интерес к 20-летнему таланту сборной Англии, который испытывает проблемы с игровым временем под руководством Рубена Аморима. А вот в Италии англичанин может не только получить доверие тренера, но и побороться за чемпионский титул. Неаполитанцы продолжают борьбу за Скудетто, следи за счетом футбольных матчей в live режиме на сайте «РБ», чтобы быть в курсе всех событий итальянского футбола.

Минувшим летом Майну выражал желание покинуть «Олд Траффорд» на правах аренды, однако руководство «красных дьяволов» отказало в трансфере, предпочтя сохранить перспективного игрока в составе. Тогда среди заинтересованных клубов упоминался «Наполи», и теперь, согласно информации франко-бельгийского журналиста Саши Таволиери, неаполитанцы готовы возобновить переговоры в январское трансферное окно.

Ситуация для Майну остается сложной – португальский специалист Аморим не рассматривает молодого полузащитника как приоритетного игрока в своих тактических построениях. Это обстоятельство вынуждает игрока и его представителей искать альтернативные варианты продолжения карьеры.

По последним данным, состоялась встреча между агентами Майну и представителями «Манчестер Юнайтед», в результате которой, возможно, был найден компромисс по будущему футболиста. Сам игрок проявляет заинтересованность в переходе в стан неаполитанцев, которые, в свою очередь, рассматривают вариант с арендой и последующим правом выкупа.

Примечательно, что клуб Серии А недавно потерял из-за травмы Кевина Де Брюйне, что делает усиление средней линии еще более актуальным для итальянской команды. Формула потенциального трансфера может включать опцию выкупа, которая станет обязательной при выполнении определенных условий.

«Манчестер Юнайтед» не против отпустить своего воспитанника за границу, если тот действительно намерен сменить клуб. Английский гранд видит в подобном варианте развития событий возможность для молодого игрока получить необходимую игровую практику, сохраняя при этом контроль над его будущим.

В ближайшее время ожидается начало предметных переговоров между клубами, которые определят судьбу талантливого английского полузащитника.