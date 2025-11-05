Зиркзее готов пойти на снижение зарплаты ради возвращения в Италию

Дата публикации: 05-11-2025 13:35

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее находится на перепутье своей карьеры после неудачного дебютного сезона в английской Премьер-лиге. По информации авторитетного франко-бельгийского журналиста Саши Таволиери, борьба за подписание контракта с 24-летним голландцем становится все более напряженной.

Зиркзее, перешедший в «Манчестер Юнайтед» из «Болоньи» летом 2024 года, столкнулся с серьезными трудностями в своем первом сезоне на «Олд Траффорд». Высокие ожидания от трансфера не оправдались на фоне общего кризиса клуба. Положение форварда еще больше усложнилось с прибытием в команду новых атакующих игроков – Брайана Мбемо, Бенджамина Шешко и Матеуса Куньи, что существенно ограничило игровое время голландца.

В сложившейся ситуации Зиркзее рассматривает варианты смены клуба уже в предстоящее зимнее трансферное окно. Согласно информации Таволиери, нападающий получил предложение от «Вест Хэм Юнайтед» и проявил заинтересованность остаться в английской Премьер-лиге, несмотря на неудачный старт в Англии.

Однако наиболее вероятным сценарием развития карьеры для Зиркзее может стать возвращение в Италию, где он ранее успешно выступал за «Болонью». Римский клуб «Рома» уже инициировал переговоры с представителями игрока. Примечательно, что голландец готов пойти на существенное снижение заработной платы ради возможности вернуться в Серию А и перезапустить свою карьеру.

Помимо «Ромы», интерес к услугам Зиркзее проявляет и миланский гранд. «Милан» рассматривает возможность усиления атакующей линии и видит в голландце потенциальное приобретение.

Таким образом, ближайшее трансферное окно может стать решающим в карьере Джошуа Зиркзее. Нападающий, оказавшийся в сложной ситуации в «Манчестер Юнайтед», имеет несколько вариантов продолжения карьеры как в Англии, так и в Италии, где он ранее демонстрировал высокий уровень игры, привлекший внимание «красных дьяволов». Именно в Серии А голландец может возродить свою многообещающую карьеру, как это сделали Мактоминей и Хойлунд, бывшие игроки «МЮ».