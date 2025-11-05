Кьеллини: Двери открыты для продления контракта Влаховича с «Ювентусом»

Дата публикации: 05-11-2025 19:22

В футбольных кругах Турина в последние недели активно обсуждается будущее сербского форварда Душана Влаховича, чей текущий контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года. Ситуация вызывала определенное беспокойство среди болельщиков «Старой синьоры», однако недавние заявления легендарного экс-защитника и нынешнего представителя клуба Джорджо Кьеллини внесли ясность в этот вопрос. Значение серба резко выросло после прихода на пост главного тренера Лучано Спаллетти.

Перед очередным матчем туринцев в Лиге чемпионов Кьеллини выступил с обнадеживающим комментарием, подчеркнув обоюдную заинтересованность сторон в продолжении сотрудничества. Бывший капитан «бьянконери» особо отметил, что между клубом и игроком нет никаких разногласий, которые могли бы помешать заключению нового соглашения.

Представитель «Ювентуса» подчеркнул, что Влахович полностью сконцентрирован на выступлениях за туринский клуб и не рассматривает альтернативные варианты продолжения карьеры. При этом Кьеллини дал понять, что стороны не форсируют переговорный процесс, предпочитая выбрать наиболее подходящий момент для детального обсуждения условий потенциального нового контракта.

Слова Кьеллини свидетельствуют о том, что руководство «Ювентуса» рассматривает сербского нападающего как важную часть долгосрочной стратегии развития команды. В то же время, судя по комментариям представителя клуба, и сам Влахович видит свое будущее в составе туринского гранда.

С учетом приближающегося окончания действующего контракта, заявления о взаимной открытости к переговорам стали важным сигналом для фанатов «Ювентуса». Болельщики «Старой синьоры» могут рассчитывать на то, что в обозримом будущем клуб и игрок найдут взаимовыгодное решение, которое позволит талантливому сербу продолжить выступления на «Альянц Стэдиум».

Примечательно, что руководство «Ювентуса» доверило столь деликатную миссию именно Кьеллини – человеку, который на протяжении многих лет был лицом и сердцем команды, а теперь представляет клуб в официальном статусе.