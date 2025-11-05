Томас Франк поделился своими впечатлениями после уверенной победы Тоттенхэма над «Копенгагеном»

Дата публикации: 05-11-2025 19:25

Главный тренер лондонского клуба «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк поделился своими впечатлениями после уверенной победы своей команды над «Копенгагеном» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась разгромным счётом 4:0 в пользу «шпор».

«В первую очередь хочу отметить потрясающую реакцию моих игроков после неудачного поединка с «Челси». В спорте и в жизни неизбежны сложные моменты и поражения, но крайне важно то, как команда умеет на них реагировать и возвращаться к борьбе с ещё большим энтузиазмом,» — отметил Франк.

Тренер подчеркнул, что последние два дня он говорил с командой именно о необходимости восстановиться морально и показать свой настоящий футбол. По его словам, футболисты проявили собранность, огромную волю к победе и целеустремлённость. «Структура нашей игры сегодня была на высоком уровне. Особенно в атакующей фазе — будь то 3-2-5 или 3-1-6, любая из этих тактических моделей показала наши сильные стороны. Коллектив быстро и эффективно переходил в нападение, что и принесло свои плоды,» — объяснил Франк.

Особого внимания, по мнению наставника «Тоттенхэма», заслуживает атакующая группа команды: Уилсон, Хави Симонс, Коло и Бреннан. Франк отметил, что их взаимодействие и понимание друг друга становилось всё лучше, что помогло не только реализовать свои моменты, но и контролировать ход всей встречи. «Я доволен, как футболисты активизировались после удаления: они показали характер и серьёзный настрой на игру. Это очень важно для побед и дальнейшего развития,» — добавил он.

Франк признался, что был бы удивлён, если бы ему заранее сказали о такой крупной победе — 4:0. Он с уважением отметил уровень соперника и выразил мнение, что «Копенгаген» способен показать результаты получше в следующих матчах Лиги чемпионов. «Два наших предыдущих выездных матча были непростыми, не всё складывалось идеально. Но мы идём к своей цели постепенно, шаг за шагом. Уверен, именно такой подход и позволит нам добиться нужных результатов в будущем,» — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».