«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в 4-м туре Лиги чемпионов

Дата публикации: 06-11-2025 01:48

В данный момент продолжается матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, где встречаются английский клуб «Манчестер Сити» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Игра проходит на домашней арене «горожан» — стадионе «Этихад» в Манчестере. Главным судьёй матча назначен Шимон Марциняк, представляющий Польшу. По состоянию на сейчас, счёт в поединке составляет 4:1 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче на 22-й минуте забил полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, открыв счёт точным ударом. Уже через семь минут, на 29-й минуте, нападающий «горожан» Эрлинг Холанд удвоил преимущество своей команды. После перерыва, на 57-й минуте, Фил Фоден оформил дубль, доведя счёт до разгромного. Немного позже, на 72-й минуте, защитник дортмундской «Боруссии» Вальдемар Антон сумел отыграть один мяч, однако ближе к финальному свистку, на первой компенсированной минуте второго тайма, полузащитник хозяев Райан Шерки забил четвёртый гол «Манчестер Сити», закрепив уверенную победу своей команды.

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с немецким «Байером» (матч состоится 25 ноября), а футболисты «Боруссии» под руководством Нико Ковача проведут игру с испанским «Вильярреалом» в тот же день.

Напомним, что финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов намечен на 30 мая 2026 года и пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Именно здесь определится сильнейшая команда Европы сезона-2025/2026.