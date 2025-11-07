ФИФА объявила претендентов на титул лучшего футболиста мира 2025 года
Международная федерация футбола (ФИФА) официально обнародовала на своём сайте перечень футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока мира 2025 года. Эта награда традиционно считается одной из самых престижных в мире футбола и ежегодно вызывает ажиотаж среди поклонников этого вида спорта по всему земному шару. Напомним, что в 2024 году обладателем трофея стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который в прошлом сезоне проявил невероятное мастерство и помог своему клубу достичь значимых успехов, в том числе в Лиге чемпионов. В то же время, полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который был удостоен «Золотого мяча» 2024 года, занял второе место в голосовании среди экспертов и болельщиков.
В этом году список номинантов на премию «Лучший футболист мира 2025» выглядит особенно масштабным и интригующим. В него вошли как представители европейских топ-клубов, так и яркие звёзды из других частей света, продемонстрировавшие высочайший уровень игры по итогам прошедшего сезона. Это футболисты, которые впечатлили публику не только своей техникой, но и лидерскими качествами, а также важным вкладом в успехи своих команд. Отметим, что среди претендентов одним из главных фаворитов считается французский нападающий Килиан Мбаппе, который этим летом перешёл из «ПСЖ» в мадридский «Реал» и уже набрал немало ключевых голов и ассистов на новом месте.
Номинанты на звание лучшего футболиста мира 2025 года по версии ФИФА:
- Усман Дембеле (Франция) — «ПСЖ».
- Ашраф Хакими (Марокко) — «ПСЖ».
- Гарри Кейн (Англия) — «Бавария».
- Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал» Мадрид.
- Нуну Мендеш (Португалия) — «ПСЖ».
- Коул Палмер (Англия) — «Челси».
- Педри (Испания) - «Барселона».
- Рафинья (Бразилия) — «Барселона».
- Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль».
- Витинья (Португалия) — «ПСЖ».
- Ламин Ямаль (Испания) — «Барселона».
Ожидается, что церемония вручения награды состоится в конце года. Уже сейчас болельщики и специалисты активно обсуждают шансы каждого из номинантов. Итоги премии, как всегда, привлекут повышенное внимание и станут одним из главных событий в мире футбола.