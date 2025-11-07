ФИФА объявила претендентов на титул лучшего футболиста мира 2025 года

Дата публикации: 07-11-2025 00:47

Международная федерация футбола (ФИФА) официально обнародовала на своём сайте перечень футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока мира 2025 года. Эта награда традиционно считается одной из самых престижных в мире футбола и ежегодно вызывает ажиотаж среди поклонников этого вида спорта по всему земному шару. Напомним, что в 2024 году обладателем трофея стал нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, который в прошлом сезоне проявил невероятное мастерство и помог своему клубу достичь значимых успехов, в том числе в Лиге чемпионов. В то же время, полузащитник «Манчестер Сити» Родри, который был удостоен «Золотого мяча» 2024 года, занял второе место в голосовании среди экспертов и болельщиков.

В этом году список номинантов на премию «Лучший футболист мира 2025» выглядит особенно масштабным и интригующим. В него вошли как представители европейских топ-клубов, так и яркие звёзды из других частей света, продемонстрировавшие высочайший уровень игры по итогам прошедшего сезона. Это футболисты, которые впечатлили публику не только своей техникой, но и лидерскими качествами, а также важным вкладом в успехи своих команд. Отметим, что среди претендентов одним из главных фаворитов считается французский нападающий Килиан Мбаппе, который этим летом перешёл из «ПСЖ» в мадридский «Реал» и уже набрал немало ключевых голов и ассистов на новом месте.

Номинанты на звание лучшего футболиста мира 2025 года по версии ФИФА:

Усман Дембеле (Франция) — «ПСЖ». Ашраф Хакими (Марокко) — «ПСЖ». Гарри Кейн (Англия) — «Бавария». Килиан Мбаппе (Франция) — «Реал» Мадрид. Нуну Мендеш (Португалия) — «ПСЖ». Коул Палмер (Англия) — «Челси». Педри (Испания) - «Барселона». Рафинья (Бразилия) — «Барселона». Мохамед Салах (Египет) — «Ливерпуль». Витинья (Португалия) — «ПСЖ». Ламин Ямаль (Испания) — «Барселона».

Ожидается, что церемония вручения награды состоится в конце года. Уже сейчас болельщики и специалисты активно обсуждают шансы каждого из номинантов. Итоги премии, как всегда, привлекут повышенное внимание и станут одним из главных событий в мире футбола.