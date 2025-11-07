«Реал» из Мадрида заинтересован в защитнике «Баварии» Юпамекано

Дата публикации: 07-11-2025 00:48

Защитник мюнхенской «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано оказался в сфере интересов мадридского «Реала». Однако, как утверждает известный журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X, столичный клуб Испании пока не начал прямых переговоров ни с футболистом, ни с его представителями. Тем не менее, «Реал» внимательно следит за ситуацией вокруг Юпамекано и готов приступить к обсуждению возможного трансфера, если защитнику сборной Франции не удастся договориться с «Баварией» об условиях нового длительного контракта.

По информации источника, переговоры Юпамекано с руководством мюнхенцев относительно продления соглашения уже ведутся. Новый контракт может быть рассчитан вплоть до 2030 или даже 2031 года. Таким образом, будущее футболиста во многом будет зависеть от исхода этих обсуждений. Мюнхенцы намерены сохранить талантливого француза в своей команде на долгие годы, считая его важной частью основной обороны.

Напомним, Деотшанкюль Юпамекано перебрался в «Баварию» летом 2021 года, перейдя из «РБ Лейпциг» за 60 миллионов евро. С момента перехода Юпамекано демонстрирует стабильную игру, и в нынешнем сезоне уже провёл 14 матчей во всех официальных турнирах за свой клуб. По данным авторитетного портала Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость по-прежнему составляет 60 миллионов евро, что подтверждает высокий интерес со стороны ведущих клубов Европы.

За трансфером французского защитника внимательно следят как поклонники «Баварии», так и болельщики «Реала». Если переговоры о новом контракте с мюнхенцами не принесут результата, Юпамекано может стать одной из главных целей для мадридского гранда в ближайшее трансферное окно.