Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени выбыл на три недели из-за травмы

Дата публикации: 07-11-2025 00:48

Французский полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени пополнил лазарет команды после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Встреча, завершившаяся минимальной победой испанского клуба со счётом 1:0, обернулась для футболиста серьёзными неприятностями. Как сообщает ESPN, медицинское обследование выявило у Тчуамени травму полусухожильной мышцы левого бедра, из-за которой ему потребуется не менее трёх недель на восстановление.

Из-за полученного повреждения Тчуамени вынужден будет пропустить ключевые игры своей национальной сборной Франции в ноябрьских отборочных матчах к чемпионату мира-2026. Также хавбек, скорее всего, не сможет выйти на поле за «Реал» в предстоящих поединках чемпионата Испании против «Райо Вальекано» (9 ноября) и «Эльче» (23 ноября). По предварительным прогнозам, шансы футболиста вернуться к игре к пятому туру Лиги чемпионов, где «Реал» встретится с греческим «Олимпиакосом» 26 ноября, оцениваются как достаточно высокие. Руководство клуба надеется на полное восстановление игрока к этой дате.