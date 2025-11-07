Алисон, Доннарумма и Щенсны включены в список претендентов на титул лучшего вратаря года по версии ФИФА

Дата публикации: 07-11-2025 00:49

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена лучших вратарей, номинированных на почетное звание "Лучший вратарь мира 2025 года". Список из восьми кандидатов был опубликован на официальном сайте организации. В прошлом году этого престижного трофея был удостоен голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, который и в этом году вновь попал в число номинантов благодаря своей исключительной игре и стабильности на поле.

Список номинантов на звание лучшего вратаря мира 2025 года по версии ФИФА включает:

Алисон Бекер (Бразилия) — бессменный страж ворот "Ливерпуля", отличающийся реакцией и хладнокровием в решающих матчах. Тибо Куртуа (Бельгия) — ключевой вратарь мадридского "Реала", неоднократно спасавший свою команду как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — молодой, но уже опытный голкипер, который в этом сезоне защищал цвета "ПСЖ" и "Манчестер Сити". Эмилиано Мартинес (Аргентина) — уверенный голкипер "Астон Виллы" и национальной сборной, обладатель прошлогодней награды. Мануэль Нойер (Германия) — легенда "Баварии", неоднократно признававшийся лучшим вратарём мира. Давид Райя (Испания) — уверенно проводит сезон в лондонском "Арсенале", демонстрируя стабильность и надежность. Ян Зоммер (Швейцария) — ярко проявил себя на турнирах, играя за миланский "Интер". Войцех Щенсны (Польша) — в этом году защищает ворота "Барселоны" и продолжает впечатлять блестящими сейвами.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в начале следующего года. Каждый из номинантов внес значительный вклад в успехи своих клубов и национальных команд, что заслуженно отразилось в этом списке лучших вратарей мира.