01:06 ()
Свернуть список

Алисон, Доннарумма и Щенсны включены в список претендентов на титул лучшего вратаря года по версии ФИФА

Дата публикации: 07-11-2025 00:49

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена лучших вратарей, номинированных на почетное звание "Лучший вратарь мира 2025 года". Список из восьми кандидатов был опубликован на официальном сайте организации. В прошлом году этого престижного трофея был удостоен голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, который и в этом году вновь попал в число номинантов благодаря своей исключительной игре и стабильности на поле.

Список номинантов на звание лучшего вратаря мира 2025 года по версии ФИФА включает:

  1. Алисон Бекер (Бразилия) — бессменный страж ворот "Ливерпуля", отличающийся реакцией и хладнокровием в решающих матчах.
  2. Тибо Куртуа (Бельгия) — ключевой вратарь мадридского "Реала", неоднократно спасавший свою команду как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов.
  3. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — молодой, но уже опытный голкипер, который в этом сезоне защищал цвета "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
  4. Эмилиано Мартинес (Аргентина) — уверенный голкипер "Астон Виллы" и национальной сборной, обладатель прошлогодней награды.
  5. Мануэль Нойер (Германия) — легенда "Баварии", неоднократно признававшийся лучшим вратарём мира.
  6. Давид Райя (Испания) — уверенно проводит сезон в лондонском "Арсенале", демонстрируя стабильность и надежность.
  7. Ян Зоммер (Швейцария) — ярко проявил себя на турнирах, играя за миланский "Интер".
  8. Войцех Щенсны (Польша) — в этом году защищает ворота "Барселоны" и продолжает впечатлять блестящими сейвами.

Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в начале следующего года. Каждый из номинантов внес значительный вклад в успехи своих клубов и национальных команд, что заслуженно отразилось в этом списке лучших вратарей мира.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close