Алисон, Доннарумма и Щенсны включены в список претендентов на титул лучшего вратаря года по версии ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила имена лучших вратарей, номинированных на почетное звание "Лучший вратарь мира 2025 года". Список из восьми кандидатов был опубликован на официальном сайте организации. В прошлом году этого престижного трофея был удостоен голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес, который и в этом году вновь попал в число номинантов благодаря своей исключительной игре и стабильности на поле.
Список номинантов на звание лучшего вратаря мира 2025 года по версии ФИФА включает:
- Алисон Бекер (Бразилия) — бессменный страж ворот "Ливерпуля", отличающийся реакцией и хладнокровием в решающих матчах.
- Тибо Куртуа (Бельгия) — ключевой вратарь мадридского "Реала", неоднократно спасавший свою команду как в национальном чемпионате, так и в Лиге чемпионов.
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — молодой, но уже опытный голкипер, который в этом сезоне защищал цвета "ПСЖ" и "Манчестер Сити".
- Эмилиано Мартинес (Аргентина) — уверенный голкипер "Астон Виллы" и национальной сборной, обладатель прошлогодней награды.
- Мануэль Нойер (Германия) — легенда "Баварии", неоднократно признававшийся лучшим вратарём мира.
- Давид Райя (Испания) — уверенно проводит сезон в лондонском "Арсенале", демонстрируя стабильность и надежность.
- Ян Зоммер (Швейцария) — ярко проявил себя на турнирах, играя за миланский "Интер".
- Войцех Щенсны (Польша) — в этом году защищает ворота "Барселоны" и продолжает впечатлять блестящими сейвами.
Победитель будет объявлен на церемонии вручения наград ФИФА, которая состоится в начале следующего года. Каждый из номинантов внес значительный вклад в успехи своих клубов и национальных команд, что заслуженно отразилось в этом списке лучших вратарей мира.