«Штурм» и «Ноттингем Форест» разошлись миром в поединке Лиги Европы

Дата публикации: 07-11-2025 00:52

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 состоялась встреча между австрийским «Штурмом» и английским «Ноттингем Форест». Матч проходил на домашней арене австрийцев — стадионе «Меркур Арена» в городе Грац. Команды так и не смогли поразить ворота друг друга, завершив поединок с нулевым счетом — 0:0.

Одним из самых ярких и напряжённых моментов матча стал эпизод на 35-й минуте, когда полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт получил шанс вывести свою команду вперёд, но не сумел реализовать пенальти — вратарь «Штурма» уверенно справился с ударом английского футболиста.

В предыдущем туре австрийская команда уступила шотландскому «Селтику» со счетом 1:2, а «Ноттингем Форест» одержал уверенную победу над португальским «Порту», выиграв со счетом 2:0. После четырёх туров оба коллектива сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира.

В следующем матче группового этапа, который состоится 27 ноября, «Штурм» проведёт непростую встречу с греческим «Панатинаикосом», а «Ноттингем Форест» сыграет против шведского «Мальмё» в Загребе.

Напомним, что финал текущего розыгрыша Лиги Европы назначен на 20 мая 2026 года. Решающий матч состоится на знаменитом стадионе «Бешикташ» в Стамбуле, Турция, где определится обладатель престижного трофея.