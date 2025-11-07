Андрей Аршавин выступил с инициативой ввести школьные уроки футбола по всей России

Дата публикации: 07-11-2025 11:53

Известный в прошлом футболист, защищавший цвета таких клубов, как лондонский «Арсенал», санкт-петербургский «Зенит» и «Кубань», Андрей Аршавин выступил с инициативой о введении уроков футбола во всех школах России. По мнению Аршавина, популяризация футбола среди детей и проведение мастер-классов с участием знаменитых игроков крайне важны для развития футбольной культуры и повышения общего уровня российского футбола.

«Футбольные проекты, например, мастер-классы для юных спортсменов, в которых принимают участие опытные и узнаваемые футболисты, несомненно, имеют большое значение. Уже сейчас к подобным инициативам присоединились две с половиной тысячи ребят, и я надеюсь, что число желающих будет только расти. Если удастся реализовать идею по введению обязательного урока футбола во всех регионах, это ещё больше расширит охват заинтересованных детей», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

Аршавин также отметил, что чем больше детей будут вовлечены в занятия футболом с ранних лет, тем выше будет уровень конкуренции среди игроков, что приведёт к росту их профессионального мастерства. Даже для тех, кто не станет профессиональным спортсменом, опыт участия в футбольных занятиях оставит положительный след и поможет сформировать поколение преданных болельщиков.

На данный момент, после 14 сыгранных туров Российской Премьер-лиги, турнирную таблицу уверенно возглавляет «Краснодар», набравший 32 очка. В числе лидеров также идут московский ЦСКА (30 баллов) и санкт-петербургский «Зенит», в активе которого 29 очков. Пятое место занимает «Локомотив» с 29 очками, уступая «Балтике» по дополнительным показателям.