Реал достиг соглашения по контракту с Дайо Упамекано

Мадридский футбольный клуб «Реал» проявляет серьезный интерес к французскому защитнику мюнхенской «Баварии» — Дайо Упамекано, сообщает авторитетное издание Foot Mercato.

По данным источника, руководство королевского клуба уже сумело достигнуть устной договоренности с 27-летним футболистом о его будущем переходе, который запланирован на лето 2026 года. При этом предполагается, что трансфер пройдет на правах свободного агента, что значительно упростит переговоры между клубами.

В текущем сезоне 2025/26 Дайо Упамекано провёл 14 официальных игр за свой клуб, однако в них не сумел отличиться забитыми голами или результативными передачами. Несмотря на это, Transfermarkt оценивает его нынешнюю рыночную стоимость примерно в 60 миллионов евро, что отражает высокий уровень защитника и его значимость для команды.

Упамекано известен своей надежной игрой в обороне, отличной физической формой и умением грамотно читать игру оппонентов, что делает его ценным игроком в рядах любой команды европейского топ-уровня. Переход в «Реал» может стать для него важным этапом в карьере, открывая новые возможности для выступлений на международной арене и повышения профессионального мастерства.