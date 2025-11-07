Сборная Казахстана получила нового первого номера на годы вперед

Дата публикации: 07-11-2025 12:06

Бывший голкипер алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана Владимир Плотников поделился мнением об игре Темирлана Анарбекова, отметив впечатляющий прогресс молодого вратаря и его потенциал стать новым лидером казахстанского футбола.

«На мой взгляд, Анарбеков проявил себя максимально достойно. Этот парень мне действительно симпатичен как вратарь — у него есть все качества современного голкипера: хладнокровие, уверенность и отличная реакция. И это не открытие этого сезона — еще в прошлом году, когда он выступал за „Женис“, Темирлан уже показывал высокий уровень. Сейчас он лишь подтвердил, что у него большое будущее, как в клубном футболе, так и в национальной сборной. Уверен, если он сохранит этот „голод“ к работе и будет по-прежнему выкладываться на сто процентов, то станет номером один на долгие годы», — заявил Плотников.

Напомним, что в матче четвёртого тура Лиги чемпионов алматинский «Кайрат» на выезде уступил миланскому «Интеру» со счётом 1:2. Несмотря на поражение, 22-летний Темирлан Анарбеков стал одним из главных героев встречи, совершив шесть эффектных спасений, включая потрясающий сейв после удара Лаутаро Мартинеса с близкого расстояния.

Этот момент попал в подборку лучших сейвов игрового дня по версии УЕФА, а зарубежные болельщики в соцсетях отметили уверенность и реакцию казахстанского голкипера. Сам Анарбеков после матча подчеркнул, что для него честь играть против такого соперника, но пообещал, что команда сделает выводы и будет бороться до конца за выход в следующий этап турнира.

И хотя «Кайрат» после четырёх туров имеет лишь одно очко, эксперты отмечают, что именно появление таких игроков, как Анарбеков, придаёт надежду на развитие казахстанского футбола на международной арене.