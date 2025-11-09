«Кристал Пэлас» и «Брайтон» завершили матч 11-го тура АПЛ без забитых мячей

Дата публикации: 09-11-2025 21:15

В рамках 11-го тура английской Премьер-лиги прошёл поединок между лондонским клубом «Кристал Пэлас» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра завершилась без забитых мячей — финальный свисток зафиксировал ничейный результат 0:0. Противостояние прошло на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, а функции главного арбитра выполнял Тим Робинсон, представляющий Западный Суссекс.

В первых таймах обе команды действовали с оглядкой на свои ворота, и, хотя были созданы опасные моменты, реализовать их никому не удалось. На протяжении всего матча соперники сохраняли высокий темп, однако надёжная игра защитников не позволила нападающим отличиться. Для «Кристал Пэлас» это уже третья ничья в текущем сезоне, а «Брайтон энд Хоув Альбион» набирает важное очко в борьбе за места в верхней части таблицы.

После этой встречи «Кристал Пэлас» набрал 17 очков и занимает 10-ю позицию в чемпионате Англии, тогда как «чайки» имеют в активе 16 баллов и располагаются на 11-й строчке турнирной таблицы. Уже в следующем туре «стекольщиков» ждёт выездной матч против «Вулверхэмптона» 22 ноября, а «Брайтон» в этот же день примет дома «Брентфорд».