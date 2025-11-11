Футболист «Лиона» прокомментировал уровень судейства в Лиге 1

Дата публикации: 11-11-2025 00:07

Опытный 31-летний полузащитник французского футбольного клуба «Лион» Корентин Толиссо поделился своим мнением относительно работы судейского корпуса во французской Лиге 1. Своё недовольство он выразил после напряжённого матча 12-го тура чемпионата Франции, в котором его команда потерпела поражение от парижского «ПСЖ» с минимальным счетом 2:3.

Мнение Толиссо о судействе оказалось весьма критичным: «Мы вновь стали жертвами судейской ошибки. Такое ощущение, что похожие инциденты происходят на каждом стадионе практически каждую неделю. Слишком много команд оказываются в аналогичной ситуации, страдая от ошибок судей. Это явно не соответствует принципам честной игры и справедливого футбола. Я считаю, что ситуация требует немедленных перемен. В этот раз, после решающего гола «ПСЖ», я подошёл к арбитру и прямо сказал, что его уровень судейства не соответствует ожиданиям и требованиям лиги. В ответ он спросил: «Что вы предлагаете?» Моя позиция однозначна: необходимо инициировать коллективное обсуждение этой проблемы. Нужно провести собрание с участием всех капитанов команд Лиги 1, руководителей клубов, представителей судейского корпуса и их начальства. Только так мы сможем наладить диалог и найти решения, которые позволят повысить качество судейства и минимизировать количество ошибок. Мы должны работать вместе, чтобы вернуть доверие к арбитрам и улучшить атмосферу на футбольных полях. Продолжать в том же духе больше нельзя», — приводит слова капитана «Лиона» авторитетное издание Footmercato.

Это далеко не первый случай в текущем сезоне, когда футболисты и тренеры выражают недовольство работой судей в Лиге 1. Болельщики, журналисты и специалисты всё чаще обсуждают необходимость реформ в судейской системе, чтобы обеспечить равные условия для всех участников соревнований. Футбольное сообщество Франции надеется, что подобные осуждения помогут привлечь внимание к проблеме и поспособствуют её скорейшему решению.