«Ливерпуль» обратился в судейскую комиссию по поводу отмененного гола ван Дейка

Дата публикации: 11-11-2025 00:09

Руководство футбольного клуба «Ливерпуль» обратилось с официальным запросом к профессиональной судейской организации Англии (PGMOL), чтобы получить подробные разъяснения по спорному эпизоду в матче 11-го тура Премьер-лиги против «Манчестер Сити» (0:3), сообщает ESPN.

Инцидент произошёл на 38-й минуте встречи. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк забил гол после точной подачи с углового от Мохамеда Салаха и, казалось, сравнял счёт в матче. Однако главный судья Крис Кавана, внимательно просмотрев повтор эпизода с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR), отменил взятие ворот. Причиной отмены гола стала фиксация офсайда у Эндрю Робертсона: по мнению арбитра, защитник имел влияние на игровой момент и ограничил действия голкипера «Манчестер Сити».

Руководство «Ливерпуля» настаивает на том, что в спорном случае не было нарушено ни одно из ключевых положений правил относительно положения «вне игры». Клуб утверждает, что Робертсон не препятствовал вратарю соперников, не принимал непосредственного участия в игровом эпизоде и не мог повлиять на исход момента.

Проигрыш в этом матче стал дополнительным ударом для «Ливерпуля» в текущем чемпионате. После 11 сыгранных туров команда набрала 18 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Руководство клуба выражает обеспокоенность качеством судейства и собирается добиваться большей прозрачности в работе арбитров, чтобы избежать подобных спорных решений в будущем. Для болельщиков и самой команды отменённый гол стал поводом для обсуждения и разочарования, ведь результат матча существенно повлиял на положение «красных» в таблице и их шансы в борьбе за высокие места в английском чемпионате.