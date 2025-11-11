Перуанская прокуратура заподозрила Андреса Иньесту в мошенничестве

Дата публикации: 11-11-2025 00:17

Бывший полузащитник «Барселоны» и легенда сборной Испании Андрес Иньеста оказался в центре скандала: перуанская прокуратура подозревает его в причастности к мошенничеству, совершённому при отягчающих обстоятельствах. Как сообщает издание El Espanol, речь идет о финансовых махинациях, из-за которых ряд местных бизнесменов понесли серьёзные убытки.

По данным следствия, ущерб, нанесённый предпринимателям, превышает €518 тыс. Потерпевшие контрагенты уверяют, что компания Never Say Never Barcelona, одним из владельцев которой считается Иньеста, а также её дочерняя структура, не исполнили свои обязательства по заключённым договорам. Компании должны были заниматься проведением спортивных и культурных мероприятий на территории Южной Америки, в частности в Перу, однако договорённости так и не были выполнены. В результате предприниматели не только не получили ожидаемой прибыли, но и понесли значительные материальные потери. По предварительным данным, речь идет не только о прямых финансовых потерях, но и о нарушении сроков, что привело к срыву ряда крупных мероприятий и потере доверия со стороны местного бизнеса.

На данный момент официальный представитель Андреса Иньесты воздерживается от комментариев, а сам футболист находится за пределами Перу. Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства дела, в том числе степень вовлечённости именитого спортсмена и последствия для его деловых партнёров. Напомним, что Иньеста — обладатель титула чемпиона мира (2010) и двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании. Его имя и до сих пор ассоциируется с честной игрой на футбольном поле, однако данная ситуация нанесла определённый удар по его репутации вне спорта.