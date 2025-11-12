18:09 ()
«Реал» рассматривает возможность замены Алонсо одним из выдающихся тренеров столетия

Дата публикации: 12-11-2025 12:57

 

В Мадриде вновь появились разговоры о возможной смене тренера в «Реале». Несмотря на мощный старт сезона и хорошие результаты на его начальном этапе, команда под руководством Хаби Алонсо в последние недели заметно утратила стабильность. Поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов и ничейный результат с «Райо Вальекано» в чемпионате Испании вызвали обеспокоенность в руководстве клуба и заставили Флорентино Переса задуматься о будущем тренерского штаба.

По информации издания El Nacional, президент «Реала» рассматривает несколько возможных кандидатов на случай, если будет принято решение о смене наставника. Главным претендентом на этот пост считается немецкий специалист Юрген Клопп, в прошлом возглавлявший «Боруссию Дортмунд» и «Ливерпуль». Руководство мадридского клуба высоко ценит харизму и опыт Клоппа, а также его способность выстраивать атакующий и зрелищный футбол, сочетающий дисциплину с эмоциональной вовлечённостью игроков.

Отмечается, что Клопп на данный момент не работает с какой-либо командой, что делает его потенциальное приглашение реалистичным сценарием. После ухода из «Ливерпуля» летом 2024 года он взял паузу в тренерской карьере и с 1 января 2025 года стал выполнять обязанности глобального руководителя футбольного направления компании Red Bull. Однако в окружении специалиста не исключают, что ради предложения от мадридского гранда он может рассмотреть возможность возвращения к активной тренерской деятельности.

Флорентино Перес, по данным испанских источников, давно проявляет интерес к Клоппу. Президент «Реала» восхищается тем, как немец сумел превратить «Ливерпуль» в один из самых стабильных и успешных клубов Европы, выиграв с ним Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Именно подобного типа лидер, способный вдохнуть энергию и обновить ментальность коллектива, может понадобиться мадридцам, если Алонсо не сумеет стабилизировать результаты в ближайшие месяцы.

Сам Хаби Алонсо сохраняет спокойствие и полную поддержку части руководства, однако внутри клуба всё чаще звучат мнения, что молодой специалист пока не до конца справляется с давлением, которое сопровождает работу в «Реале». Несмотря на талант и свежий взгляд, команде не хватает системности и уверенности в решающих матчах.

Таким образом, судьба Алонсо во многом будет зависеть от ближайших туров чемпионата и выступления в Лиге чемпионов. Если результаты не улучшатся, Клопп может стать ключевой фигурой следующего большого проекта Флорентино Переса по обновлению «Реала».

