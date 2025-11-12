Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Украины

Дата публикации: 12-11-2025 19:26

Французский нападающий Килиан Мбаппе поделился своими ожиданиями от предстоящего матча против сборной Украины в рамках пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 13 ноября и, как ожидается, станет одним из ключевых поединков в группе D.

Напомним, что в первой игре между этими командами французы одержали победу со счётом 2:0, однако, по словам Мбаппе, тот матч оказался куда более напряжённым, чем может показаться по результату.

«Первый матч с Украиной был действительно сложным. У соперника было несколько отличных моментов. Если бы футбол был справедливым, они наверняка смогли бы забить. Мы прекрасно понимаем, что предстоящий поединок не станет лёгким. Украина — сильная команда, способная доставить проблемы любому сопернику», — сказал Мбаппе в интервью RMC Sport.

Форвард подчеркнул, что французская сборная нацелена исключительно на победу и хочет закрепить своё лидерство в группе.

«Мы должны сосредоточиться на себе и продолжать прогрессировать. Всё зависит от нас — мы хотим выигрывать все домашние матчи и завершить квалификацию на первом месте. Команда растёт, мы чувствуем уверенность, но важно сохранять концентрацию и не терять мотивации», — добавил капитан французской сборной.

После четырёх туров квалификации Франция уверенно возглавляет группу D с десятью очками в активе. Команда Дидье Дешама одержала три победы и один матч завершила вничью. Сборная Украины, под руководством Сергея Реброва, идёт следом — на её счету семь очков после четырёх игр.

Для украинской команды предстоящая встреча станет принципиальной. Победа над чемпионами мира 2018 года позволит не только укрепить позиции в борьбе за выход на мундиаль, но и психологически подтвердить конкурентоспособность коллектива на уровне ведущих сборных Европы.

Французская пресса отмечает, что Дешам, скорее всего, выпустит на поле основной состав, включая Мбаппе, Гризманна, Чуамени и Эрнандеса. Однако наставник «трёхцветных» может внести некоторые корректировки в линии обороны, учитывая плотный график и усталость игроков после клубных матчей.

Ожидается, что украинцы будут делать ставку на контратаки и быстрые фланговые прорывы, где особенно опасен Михаил Мудрик. Главной задачей для обороны Франции станет нейтрализация скоростных атак гостей и контроль центра поля.

Таким образом, матч между Францией и Украиной обещает стать напряжённым и зрелищным противостоянием, где обе команды будут стремиться доказать свою силу и амбиции. Французы хотят подтвердить статус фаворитов, а украинцы — показать, что способны навязать борьбу даже мировым грандам.