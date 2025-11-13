Бремер из «Ювентуса» поделился, что больше всего восхищает его в теннисистах

Дата публикации: 13-11-2025 12:50

Защитник туринского «Ювентуса» и сборной Бразилии Глейсон Бремер стал гостем на матче Итогового турнира ATP в Турине, где поделился своими впечатлениями о теннисе и провёл параллели между этим видом спорта и футболом. По словам игрока, больше всего его поражает ментальная устойчивость теннисистов, ведь им приходится справляться с давлением в одиночку, без поддержки партнёров по команде.

«Больше всего меня впечатляет их мышление. В теннисе ты полностью зависишь только от себя, — отметил Бремер. — Здесь нет оправданий: если ты проигрываешь, то несёшь ответственность сам. В футболе, если у тебя не лучший день, товарищи по команде могут помочь, компенсировать твои ошибки. В теннисе же всё иначе — это битва один на один, и в этом есть особая сила».

Бразильский футболист также обратил внимание на успехи своего молодого соотечественника, 19-летнего Жоао Фонсеки, который в нынешнем сезоне выиграл уже два турнира ATP в одиночном разряде. По мнению Бремера, именно такие спортсмены способны вернуть Бразилии славу страны великих чемпионов.

«Фонсека очень молод, но уже демонстрирует огромный потенциал. Я верю, что в будущем он сможет подняться до уровня лучших теннисистов мира, — сказал Бремер. — В последние годы у нас не хватало спортсменов мирового масштаба, которые вдохновляли бы новую генерацию. Раньше у Бразилии были Пеле, Айртон Сенна, Густаво Куэртен — легенды, которыми гордилась вся страна. Надеюсь, Жоао станет одним из тех, кто продолжит эту традицию».

Посещение теннисного турнира стало для защитника не только возможностью поддержать соотечественников, но и поводом поразмышлять о различиях между индивидуальными и командными видами спорта. По его словам, наблюдение за теннисистами помогает лучше понять, насколько важна внутренняя дисциплина, концентрация и сила характера — качества, которые ценятся и в футболе.

«В теннисе нельзя спрятаться за кого-то другого. Каждый мяч — это проверка твоего характера. Думаю, многим футболистам полезно поучиться у теннисистов этому уровню самоконтроля и ответственности», — резюмировал Бремер.