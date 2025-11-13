MLS рассматривает возможность перехода на систему осень–весна и реформу структуры лиг

Дата публикации: 13-11-2025 12:51

Совет директоров MLS (Мэйджор Лиг Соккер) рассматривает масштабные реформы в структуре чемпионата, включая возможный переход на формат сезона «осень — весна», сообщает The Athletic. Это решение направлено на приведение американского первенства в соответствие с календарём ведущих европейских футбольных лиг.

По данным источника, ключевая цель инициативы — синхронизация трансферных окон и соревновательного цикла с крупнейшими мировыми чемпионатами. Сейчас MLS играет по схеме «весна — осень», что создаёт сложности при переходах игроков и согласовании трансферных стратегий с клубами из Европы и Южной Америки.

Наряду с изменением календаря обсуждается и внедрение новой турнирной структуры. Вместо привычного деления на Восточную и Западную конференции планируется формирование пяти дивизионов с общей таблицей, что сделает чемпионат более прозрачным и конкурентным.

Ряд владельцев клубов, по информации издания, уже высказались в поддержку предложенных реформ и хотели бы увидеть их реализацию к 2026 году — времени, когда США, Канада и Мексика примут чемпионат мира. Однако пока официального голосования по этому вопросу не проводилось.

Если изменения будут утверждены, новый сезон MLS будет стартовать в июле или августе, а завершаться в апреле. Матчи плей-офф планируется проводить в мае, с зимней паузой в декабре и январе.

Переход на формат «осень — весна» станет самым серьёзным структурным изменением в истории лиги. Сторонники идеи уверены, что это позволит MLS укрепить свои позиции на международной арене и повысить интерес к турниру среди зрителей и телекомпаний. Однако оппоненты указывают на риски, связанные с суровыми зимними условиями во многих северных городах США, где проведение матчей в январе или феврале может оказаться проблематичным.

Тем не менее, руководство лиги видит в реформе стратегическую возможность сделать MLS более интегрированной частью глобального футбольного календаря, что потенциально повысит её привлекательность для звёздных игроков и инвесторов.