В Лондоне презентовали бренд Евро-2028

Дата публикации: 13-11-2025 12:54

В Соединённом Королевстве и Ирландии прошли масштабные события, посвящённые презентации нового фирменного стиля и логотипа предстоящего чемпионата Европы по футболу — Евро-2028. Информацию об этом опубликовал официальный портал Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Впечатляющий запуск айдентики турнира организаторы провели ровно в 20:28 по местному времени: на огромных экранах, установленных в самом центре Лондона, на знаменитой площади Пикадилли-Серкус, был представлен новый логотип Евро-2028. Этот оригинальный жест символически подчеркнул название и год проведения турнира, совпав с временем анонса важного события.

Параллельно презентации в Лондоне, по всей территории Великобритании и Ирландии прошли локальные тематические мероприятия. В каждом городе-организаторе европейского форума оригинальный фирменный стиль, а также индивидуальные лого городов стали доступны широкой публике благодаря световым шоу и масштабным проекциям на известных памятниках архитектуры. Кроме того, элементы новой айдентики транслировались на многочисленных цифровых экранах в центральных районах крупнейших городов, что сделало запуск по-настоящему ярким и запоминающимся для тысяч болельщиков.

Сам стиль Евро-2028 призван подчеркнуть то, за что ценят футбол миллионы людей по всему миру: уникальные эмоции, единство и радость совместного зрительского опыта. По замыслу организаторов, летом 2028 года футбол вновь станет универсальным языком для жителей Европы и гостей турнира, а также источником мощнейших эмоций. Новый фирменный стиль наполнен цветами, энергией и страстью болельщиков, которые воплощаются в кричалках, песнях и энергетике каждого матча.

Главным элементом новой айдентики стал обновлённый логотип Евро-2028, в котором центральное место занимает знаменитый трофей имени Анри Делоне — символ превосходства и многолетней истории европейских чемпионатов. Новый динамичный логотип оформлен в ярких оттенках, вдохновлённых палитрой стран-хозяек турнира — Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландии. В пресс-релизе особо подчёркивается, что данный брендовый стиль акцентирует внимание на объединяющей силе футбола — игре, способной стирать границы между культурами и нациями, делая людей ближе друг к другу.

Ожидается, что благодаря яркой айдентике, уникальному стилю и знаковым мероприятиям, Евро-2028 станет особенным событием, которое не только подарит болельщикам незабываемые спортивные моменты, но и останется в истории как фестиваль дружбы, творчества и единения футбольной семьи Европы.