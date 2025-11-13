Ребров поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Франции
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своими ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Франции. Встреча состоится сегодня, 13 ноября, и станет для украинцев одним из ключевых этапов в борьбе за выход на мировое первенство.
«Я не стал бы делить матчи с Францией и Исландией по степени важности. Каждый из них крайне значим для нас. Игра в Париже — это очередной важный шаг, ведь на данном этапе все поединки решающие. Мы понимаем, что должны максимально качественно подготовиться, выйти на поле с полной концентрацией и показать свой лучший футбол», — заявил наставник украинской команды.
Ребров напомнил, что первая встреча с французами, прошедшая в Польше, оставила двойственные впечатления: «Тот матч был интересным. Мы создавали моменты, особенно во втором тайме, когда могли сравнять счёт. К сожалению, реализовать шансы не удалось, но теперь у нас есть выводы. Мы детально проанализировали ту игру и знаем, над чем нужно работать».
По мнению тренера, главное для команды — сохранять уверенность и играть в свой футбол, несмотря на статус соперника: «Франция — сильнейшая команда группы, но это не значит, что нужно выходить с настроем на оборону. Мы должны играть смело, использовать свои возможности, контролировать мяч и не позволять им навязывать свои условия».
После четырёх туров сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция с десятью очками лидирует в таблице. Украинская команда рассчитывает как минимум сохранить за собой вторую позицию, обеспечивающую участие в стыковых матчах, а в идеале — побороться за прямую путёвку на чемпионат мира.
«Для нас главное — показать, что Украина способна конкурировать с топ-сборными. Мы понимаем, насколько важен этот матч не только с турнирной точки зрения, но и для наших болельщиков. Команда готова отдать максимум, чтобы добиться результата», — подчеркнул Ребров.