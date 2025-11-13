Ребров поделился ожиданиями от матча сборной Украины против Франции

Дата публикации: 13-11-2025 14:56

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился своими ожиданиями от матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против сборной Франции. Встреча состоится сегодня, 13 ноября, и станет для украинцев одним из ключевых этапов в борьбе за выход на мировое первенство.

«Я не стал бы делить матчи с Францией и Исландией по степени важности. Каждый из них крайне значим для нас. Игра в Париже — это очередной важный шаг, ведь на данном этапе все поединки решающие. Мы понимаем, что должны максимально качественно подготовиться, выйти на поле с полной концентрацией и показать свой лучший футбол», — заявил наставник украинской команды.

Ребров напомнил, что первая встреча с французами, прошедшая в Польше, оставила двойственные впечатления: «Тот матч был интересным. Мы создавали моменты, особенно во втором тайме, когда могли сравнять счёт. К сожалению, реализовать шансы не удалось, но теперь у нас есть выводы. Мы детально проанализировали ту игру и знаем, над чем нужно работать».

По мнению тренера, главное для команды — сохранять уверенность и играть в свой футбол, несмотря на статус соперника: «Франция — сильнейшая команда группы, но это не значит, что нужно выходить с настроем на оборону. Мы должны играть смело, использовать свои возможности, контролировать мяч и не позволять им навязывать свои условия».

После четырёх туров сборная Украины занимает второе место в группе D, набрав семь очков. Франция с десятью очками лидирует в таблице. Украинская команда рассчитывает как минимум сохранить за собой вторую позицию, обеспечивающую участие в стыковых матчах, а в идеале — побороться за прямую путёвку на чемпионат мира.

«Для нас главное — показать, что Украина способна конкурировать с топ-сборными. Мы понимаем, насколько важен этот матч не только с турнирной точки зрения, но и для наших болельщиков. Команда готова отдать максимум, чтобы добиться результата», — подчеркнул Ребров.