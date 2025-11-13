Роналду с улыбкой отреагировал на вопрос о 1000-м голе

Дата публикации: 13-11-2025 15:00

Португальский форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду с улыбкой отнёсся к вопросу о достижении юбилейного 1000-го гола в своей карьере. На данный момент в активе 40-летнего спортсмена 953 забитых мяча, и журналист поинтересовался, как Роналду представил бы себе момент, если бы тысячный гол пришёлся на финал чемпионата мира и принес победу сборной.

«Вы, похоже, пересмотрели слишком много фильмов (смеётся), это было бы чересчур идеально, — заявил Роналду. — Но возвращаясь к реальности, всё, о чём вы говорите, безусловно приятно. Футбол — командная игра, сборная не зависит только от одного игрока, но это интересные и достойные показатели».

Роналду известен своей уникальной карьерой, охватывающей почти два десятилетия выступлений на высшем уровне. Он начинал в «Спортинге», затем перешёл в «Манчестер Юнайтед», где впервые в полной мере продемонстрировал свой талант на мировой арене. Последующие годы принесли трансфер в мадридский «Реал», где Роналду закрепил статус одного из величайших нападающих современности, и в «Ювентус», где продолжил показывать невероятные результаты. Сборная Португалии также стала ареной его успехов: среди достижений Криштиану — победа на чемпионате Европы, а также многочисленные выступления на мировых турнирах, где он неизменно оставлял свой след.

«Интересно наблюдать за тем, как карьера развивается», — добавляет Роналду. Он подчёркивает, что каждый гол для него важен, но ценит командные достижения выше личной статистики. Роналду признаёт, что подход к игре меняется с возрастом: скорость и физическая форма остаются на высоком уровне благодаря дисциплине и постоянной работе над собой. Несмотря на свой возраст, он продолжает забивать и оказывать существенное влияние на результаты «Аль-Насра» и национальной сборной.

Криштиану также отметил важность командной поддержки и взаимодействия с товарищами по команде: «Футбол — командная игра. Лично я могу многое сделать на поле, но без партнёров и стратегии тренера мои успехи были бы невозможны». Юбилейный 1000-й гол для Роналду остаётся амбициозной, но реальной целью, к которой он идёт шаг за шагом, совмещая опыт, мастерство и любовь к игре.

Таким образом, даже на пороге 41 года Криштиану Роналду остаётся ключевым игроком в клубе и сборной, вдохновляя коллег и фанатов своей результативностью и профессионализмом. Его путь доказывает, что возраст в футболе — не предел, а показатель опыта, выдержки и целеустремлённости, которые позволяют продолжать покорять новые высоты на мировом уровне.