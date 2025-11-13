Карло Анчелотти уверен, что Роналду забьёт 1000-й гол

Дата публикации: 13-11-2025 15:02

Итальянский тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выразил уверенность в том, что португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду достигнет исторической отметки в 1000 голов.

«Криштиану Роналду обязательно достигнет отметки в 1000 голов. Но когда это произойдёт, он не должен забыть пригласить меня на празднование этого невероятного рекорда», — сказал Анчелотти.

На сегодняшний день 40-летний форвард забил 953 мяча во всех турнирах за карьеру, выступая за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус», «Аль-Наср» и сборную Португалии. Его контракт с саудовским клубом действует до лета 2027 года.