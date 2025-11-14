Капитану «Барселоны» предложили перейти в «Бешикташ»

Дата публикации: 14-11-2025 21:33

Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» проявляет серьёзный интерес к лидеру и основному вратарю «Барселоны» Марк-Андре тер Штегену. Как сообщают журналисты издания Sport.es, представители стамбульского гранда уже вышли на связь не только с руководством каталонского клуба, но и с окружением немецкого голкипера. Главная цель — постараться уговорить игрока переехать в Турцию и провести оставшуюся часть текущего сезона в составе «Бешикташа».

Согласно имеющейся информации, «Бешикташ» планирует взять тер Штегена в аренду в зимнее трансферное окно, которое откроется уже этой зимой. Клуб готов покрыть существенную часть заработной платы вратаря сборной Германии, чтобы сделать сделку максимально привлекательной для обеих сторон. Ожидается, что предложение аренды рассчитано до завершения нынешнего футбольного сезона.

В данный момент Марк-Андре тер Штеген, которому недавно исполнилось 33 года, всё ещё не определился с дальнейшими шагами по поводу своего будущего в «Барселоне». Испанский клуб продолжает рассчитывать на своего капитана, однако после недавней травмы вратарь занимается восстановлением и пока не спешит принимать окончательное решение относительно возможного перехода.

Стоит отметить, что действующий контракт тер Штегена с «Барселоной» подписан до лета 2028 года, и его трансфер может стать одним из самых громких событий в европейском футболе этого сезона. Со стороны турецкого клуба отмечают, что переговоры продолжаются, и болельщики «Бешикташа» с оптимизмом следят за развитием ситуации, надеясь увидеть опытного вратаря в ворота своей команды. В то же время фанаты «Барселоны» обеспокоены возможной потерей одного из ключевых игроков, который на протяжении многих лет являлся символом стабильности и надёжности в обороне каталонцев.

Таким образом, исход данной истории пока не ясен, и всё будет зависеть от решения самого футболиста, которому предстоит сделать сложный выбор: остаться верным «Барселоне» или попробовать свои силы в новом чемпионате и новом коллективе.