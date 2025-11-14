«Галатасарай» приступил к обсуждению продления контракта с Икарди

Дата публикации: 14-11-2025 21:35

Стамбульский футбольный клуб «Галатасарай» официально начал переговоры о продлении контракта со своим ведущим нападающим, 32-летним аргентинцем Мауро Икарди. Как сообщает авторитетное издание Sky Sports, руководство клуба намерено сохранить опытного форварда в команде на более долгий срок, несмотря на то что текущий контракт Икарди действует до лета 2026 года.

В клубе высоко ценят вклад аргентинского бомбардира в успехи команды и не хотят допустить, чтобы зимой он оказался в числе потенциально уходящих игроков. Именно поэтому переговоры по новому соглашению стартовали ещё до приближения окончания действующего контракта. Представители «Галатасарая» подчеркивают, что хотят избежать любой вероятности его ухода на трансферном рынке ближайшей зимой, укрепив тем самым линию нападения на несколько последующих сезонов.

Напомним, что Мауро Икарди стал игроком «Галатасарая» летом 2023 года, перейдя из французского гранда «Пари Сен-Жермен» за трансферную сумму в размере € 19 млн. Его переход был воспринят болельщиками клуба как одно из самых громких приобретений за последние годы, и Икарди быстро оправдал ожидания, став одной из ключевых фигур атакующей линии.

В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах за «Галатасарай», отличившись 6 забитыми мячами. Его вклад в игру команды сложно переоценить: Икарди не только регулярно поражает ворота соперников, но и помогает организовывать атаки, взаимодействует с партнёрами и мотивирует молодых футболистов. На портале Transfermarkt рыночная стоимость Икарди оценивается в € 8 млн, что является весомым показателем для форварда его возраста.

Для самого игрока процесс переговоров также очень важен. Судя по сообщениям турецких и европейских СМИ, Мауро Икарди доволен своим положением в клубе и неторопится менять обстановку или пробовать силы в других чемпионатах. Болельщики «Галатасарая» надеются, что новый контракт станет гарантией того, что их любимый форвард ещё долго будет радовать их голами и поможет команде добиваться новых успехов, как на внутренней арене, так и в еврокубках.