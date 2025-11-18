Гарри Кейн: даже если забью 100 голов, без победы в ЛЧ или ЧМ не выиграю «Золотой мяч»

Дата публикации: 18-11-2025 21:46

Известный английский форвард и игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн в очередной раз подчеркнул, насколько важно для каждого профессионального футболиста не только демонстрировать высокую результативность на поле, но и добиваться побед с командой на самых престижных международных турнирах, чтобы претендовать на завоевание индивидуальных наград, таких как «Золотой мяч».

«В рамках одного сезона я могу забить и сто мячей, но если при этом не выиграю Лигу чемпионов или не одержу победу на чемпионате мира, мои шансы получить «Золотой мяч» будут крайне низкими. Такая же ситуация складывается не только у меня, но и у Холанда, а также любого другого игрока, который претендует на личные достижения. Необходимо выигрывать действительно важные трофеи на уровне клубов и сборных, иначе индивидуальные награды часто остаются недосягаемыми», — приводит слова Гарри Кейна британское издание Mirror.

В нынешнем футбольном сезоне Кейн продолжает подтверждать статус одного из самых результативных нападающих Европы. К настоящему моменту на счету нападающего «Баварии» уже 23 забитых мяча и 3 результативные передачи, что он сумел продемонстрировать в 17 проведённых матчах за немецкий клуб во всех турнирах. Такие показатели позволяют ему уверенно бороться за звание лучшего бомбардира сезона и оставаться одним из лидеров своей команды как в Бундеслиге, так и в еврокубках.

Помимо успешных выступлений на клубном уровне, Гарри Кейн играет важную роль и в национальной сборной Англии. В этом году команда досрочно обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира 2026 года, продемонстрировав отличную игру в отборочном цикле. Не случайно эксперты и болельщики считают Кейна одним из ключевых футболистов, способных привести свою сборную к долгожданному большому трофею.

Эти слова и успехи Кейна вновь подчеркивают актуальность дискуссии о критериях присуждения индивидуальных наград в мировом футболе. Масштабные достижения на крупнейших турнирах сегодня остаются определяющим фактором для футболистов, мечтающих о попадании в список номинантов на «Золотой мяч», и, возможно, именно этот путь приведет Гарри Кейна к исполнению одной из главных личных целей в его карьере.