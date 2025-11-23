Ханс-Дитер Флик признал Роберта Левандовского сильнейшим нападающим последнего десятилетия

Дата публикации: 23-11-2025 17:39

Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Ханс-Дитер Флик поделился своим мнением относительно того, кто, по его мнению, является самым выдающимся нападающим последних десяти лет в мировом футболе.

«Я считаю, что Роберт Левандовски - лучший нападающий последних десяти лет. Его игра стабильно находится на высочайшем уровне, и он доказывает свой класс из года в год», - цитирует Флика известный инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Стоит отметить, что Ханс-Дитер Флик возглавил «Барселону» в конце мая 2024 года, став новым главным тренером каталонского гранда. До этого немецкий специалист уже работал вместе с Робертом Левандовски в мюнхенской «Баварии». Их сотрудничество продлилось с ноября 2019 года по июнь 2021 года, и в тот период команда достигла множества значимых успехов.

После перехода в «Барселону» в 2022 году польский форвард Роберт Левандовски провёл за испанский клуб 136 матчей, в которых смог отличиться 133 забитыми мячами, а также отдал 26 результативных передач своим партнёрам. Благодаря своим выдающимся выступлениям Левандовски продолжает оставаться одним из лучших игроков мира, впечатляя болельщиков и специалистов по всему миру.