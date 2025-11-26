«Манчестер Сити» впервые с 2018 года уступил в домашнем матче Лиги чемпионов

Дата публикации: 26-11-2025 10:56

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые с 2018 года проиграл в Лиге чемпионов на своей домашней арене, уступив немецкому «Байеру» из Леверкузена в матче 5-го тура группового этапа со счетом 0:2. Об этом сообщает компания Opta в социальной сети X. По информации источника, для «горожан» это второе домашнее поражение в Лиге чемпионов за последние четыре игры - столько же неудач клуб потерпел в предыдущих 37 домашних матчах турнира. Таким образом, прервалась впечатляющая беспроигрышная серия «Сити» на стадионе «Этихад» в главном европейском клубном турнире.

Встреча между «Манчестер Сити» и «Байером» состоялась накануне, 23 ноября, и вызвала большой интерес среди болельщиков обеих команд. Уже на 23-й минуте игры гости вышли вперед благодаря точному удару полузащитника Алехандро Гримальдо, воспользовавшегося ошибкой в обороне хозяев. Во втором тайме, на 55-й минуте, нападающий «Байера» Патрик Шик удвоил преимущество немецкой команды, окончательно закрепив успех гостей в этом выездном поединке. Команда Хосепа Гвардиолы так и не смогла реализовать свои моменты, несмотря на высокий процент владения мячом и многочисленные атаки.

Финальный матч нынешнего сезона Лиги чемпионов будет проведён на знаменитой «Пушкаш Арене» в Будапеште 30 мая 2026 года. Лучшие команды Европы продолжат борьбу за выход в решающий матч, и, несмотря на неудачу, «Манчестер Сити» еще сохраняет шансы побороться за трофей. Следующие встречи станут определяющими для команды, которая будет стремиться вернуть себе уверенность и вновь порадовать своих поклонников.