Криштиану Роналду подарил элитные часы каждому игроку сборной в честь триумфа в Лиге наций

Дата публикации: 26-11-2025 17:59

Известный нападающий национальной сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду вновь проявил щедрость и внимание к своим партнёрам по команде. Как сообщает SIC Noticias, в честь блестящей победы сборной Португалии в Лиге наций — престижном турнире среди европейских сборных — Роналду преподнёс оригинальный и дорогой подарок каждому футболисту из национальной команды.

По словам источника, Криштиану обратился к одному из ведущих люксовых производителей наручных часов с уникальным заказом. Особые часы были изготовлены специально для португальских футболистов, чтобы отметить этот знаменательный успех сборной страны. Перед важнейшим отборочным матчем чемпионата мира против сборной Армении, который завершился убедительной победой Португалии со счётом 9:1 16 ноября, Роналду вручил или отправил эксклюзивные подарки каждому из своих соотечественников по команде. Кроме того, футболист посчитал важным поддержать и родных погибшего летом в автокатастрофе бывшего полузащитника «Ливерпуля» Диогу Жоты — один из подарочных комплектов часов он отправил семье футболиста, чтобы выразить свою солидарность и память о бывшем коллеге по сборной.

Компания-изготовитель эксклюзивных часов поделилась фотографиями стильных аксессуаров в своих социальных сетях, вызвав восторженные отзывы болельщиков и специалистов. Эти часы отличаются уникальным скелетонизированным циферблатом — сквозь корпус видно сложный механизм часов, что подчеркивает изысканность и престиж подарка. На самом циферблате можно увидеть герб Португальской футбольной федерации, а также изображение трофея Лиги наций — символа последней победы. На обратной стороне каждой модели выгравирована памятная надпись: «Чемпионы Лиги наций - 2025».

Такие часы были выпущены ограниченным тиражом — всего 35 экземпляров, что делает их настоящей коллекционной ценностью и связывает всех обладателей одной чемпионской историей.

Победа в Лиге наций летом 2025 года стала для Португалии историческим достижением — команда под руководством Криштиану Роналду первой в истории смогла дважды выиграть этот престижный турнир УЕФА. Данный жест Роналду не только подчеркнул единство и силу команды, но и показал, насколько важна для капитана память о великих победах и уважение к своим партнёрам по сборной. Теперь каждый футболист португальской команды обладает не только медалью чемпиона, но и таким особым памятным символом общей победы.