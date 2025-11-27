Дастан Сатпаев из клуба «Кайрат» удостоен государственной премии «Дарын»

Дата публикации: 27-11-2025 21:06

Молодой нападающий алматинского клуба «Кайрат» Дастан Сатпаев вошёл в список лауреатов престижной государственной молодёжной премии «Дарын». Эта награда ежегодно присуждается самым выдающимся и талантливым представителям молодёжи Казахстана, проявившим себя в различных областях. Торжественная церемония награждения прошла 26 ноября в столице республики, Астане, где были отмечены лучшие молодые специалисты, учёные, деятели искусства и спортсмены страны. Об этом событии сообщает официальный телеграм-канал «Кайрата».

Премия «Дарын» считается одной из самых почётных наград для молодёжи Казахстана - её вручение подчеркивает вклад молодых людей в развитие различных профессиональных сфер. В 2025 году Дастан Сатпаев был удостоен премии в номинации «Спорт». Исключительное трудолюбие, дисциплина на тренировках, выдающиеся игровые результаты и вклад нападающего в становление и продвижение казахстанского футбола были по достоинству оценены экспертным жюри.

Из-за насыщенного расписания и подготовки к очередным матчам Лиги чемпионов Европы Сатпаев не смог посетить церемонию лично. Вместо этого футболист отправил видеопослание, в котором выразил благодарность организаторам премии, тренерам, клубу и болельщикам за поддержку на его пути к успеху. Он подчеркнул, что для него большая честь представлять казахстанский спорт на высоком уровне.

Особое внимание спортсмен привлёк выступлением в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, где «Кайрат» встречался с сильнейшим датским клубом «Копенгаген». Несмотря на итоговое поражение со счётом 2:3, именно в этой игре Сатпаев установил впечатляющее достижение. На 81-й минуте 17-летний форвард воспользовался ошибкой вратаря «Копенгагена» Доминика Котарски, перехватил мяч и отправил его в пустые ворота соперника. Таким образом, Дастан Сатпаев стал первым казахстанским игроком, сумевшим отличиться забитым мячом на групповой стадии Лиги чемпионов - этот успех войдёт в историю национального футбола и вдохновит новое поколение спортсменов.