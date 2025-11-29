«Реал» передумал подписывать Конате из «Ливерпуля»

Дата публикации: 29-11-2025 13:49

Мадридский «Реал» окончательно отказался от идеи подписания контракта с центральным защитником «Ливерпуля» Ибраима Конате. Как сообщает Goal со ссылкой на The Athletic, причиной такого решения стал недавний спад формы французского футболиста, который насторожил испанский клуб.

Согласно информации источника, представители «сливочных» уже проинформировали руководство «Ливерпуля» о своем решении не продолжать переговоры по Конате. Также отмечается, что после ухода «Реала» из числа претендентов, вероятность того, что 25-летний француз останется в английском клубе и продлит контракт, существенно возрастает. Напомним, действующее соглашение игрока с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2026 года, и клуб открыт к переговорам о новом контракте.

В текущем сезоне Ибраима Конате принял участие в 18 поединках за «Ливерпуль» во всех турнирах и даже отметился забитым мячом. Центральный защитник продолжает оставаться важной фигурой в обороне команды Юргена Клоппа, несмотря на эпизоды не самой стабильной игры. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость француза на сегодняшний день составляет €55 млн, что делает его одним из самых дорогих защитников клуба и национальной сборной Франции.