Два гола Сперцяна принесли «Краснодару» разгромную победу над «Крыльями Советов» и вывели команду на вершину РПЛ

Дата публикации: 30-11-2025 18:09

В 17-м туре Мир Российской Премьер-Лиги состоялся яркий и запоминающийся поединок между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Матч прошел на главной арене «быков» — стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, а главным судьей встречи выступил Сергей Карасёв. В этом матче хозяева показали впечатляющую игру и одержали разгромную победу со счетом 5:0.

Открыть счет удалось полузащитнику хозяев Дугласу Аугусто, который уже в середине первого тайма поразил ворота соперника точным ударом. За несколько минут до перерыва, на 40-й минуте игры, преимущество «Краснодара» увеличил Эдуард Сперцян, а после ухода команд на перерыв именно он снова отличился, реализовав пенальти на 53-й минуте и оформив тем самым дубль. Сперцян стал настоящим героем встречи, сыграв ведущую роль в победе своей команды и вновь подтвердив статус одного из лидеров «быков».

Следом, уже на 61-й минуте, еще один эффектный гол провел форвард Джон Кордоба, который уверенно завершил комбинацию своей команды. Окончательный счет установил защитник Витор Тормена — он отличился на последних минутах матча, закрепив убедительную победу хозяев поля и не оставив сопернику шансов на спасение.

После этой встречи «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева укрепил свои позиции в турнирной таблице, набрав 37 очков за 17 игр и став единоличным лидером РПЛ. А команда Магомеда Адиева пока что располагается на 11-м месте, имея 17 набранных баллов. В следующем туре, который пройдет 7 декабря, «Краснодар» примет ЦСКА, а «Крылья Советов» встретятся с «Балтикой». Болельщиков обеих команд ждут новые интересные матчи и борьба за самые высокие места чемпионата.