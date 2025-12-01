«Манчестер Сити» рассматривает возможность покупки нападающего «Борнмута» за €74 млн в январе

Дата публикации: 01-12-2025 11:31

«Манчестер Сити» активно изучает варианты усиления своей атакующей линии в преддверии зимнего трансферного окна. По информации авторитетного издания The Times, руководство «горожан» проявляет большой интерес к нападающему «Борнмута» и сборной Ганы Антуану Семеньо, которому недавно исполнилось 25 лет. Рассматривается возможность его приобретения уже в январе, чтобы усилить конкуренцию среди форвардов команды Пепа Гвардиолы.

Источник утверждает, что «Манчестер Сити» готов воспользоваться опцией выкупа, которая прописана в контракте Семеньо с «Борнмутом». В этом случае английскому гранду потребуется выплатить сумму, близкую к € 74 млн. Подобное вложение говорит о высоких ожиданиях, которые клуб связывает с молодым атакующим футболистом.

Семеньо присоединился к «Борнмуту» в январе 2023 года, перейдя из «Бристоль Сити» за € 10,25 млн. За полтора года выступлений в составе «вишен» гвинейский нападающий заметно прибавил и стал одним из важнейших игроков команды. В нынешнем сезоне он уже отличился шесть раз и сделал три результативные передачи в 12 поединках английской Премьер-лиги, демонстрируя свое умение находить моменты и играть на команду. Такой прогресс не остался незамеченным со стороны ведущих клубов страны, и теперь Семеньо может получить шанс проявить себя на совсем другом уровне, если трансфер состоится зимой.