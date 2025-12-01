Килиан Мбаппе высказался после третьей подряд ничьей «Реала» в Ла Лиге

Дата публикации: 01-12-2025 11:32

Форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе прокомментировал исход поединка 14-го тура испанской Ла Лиги против "Жироны". Игра, состоявшаяся накануне, завершилась ничьей с результатом 2:2. Для подопечных Карло Анчелотти это уже третья подряд ничья в рамках первенства Испании - подобная серия не может не вызывать обеспокоенности у болельщиков "сливочных".

"Это не тот исход, которого мы ожидали сегодня вечером. Однако чемпионат ещё далёк от завершения - впереди длинный и сложный сезон. Нам необходимо изменить нынешнюю тенденцию и продемонстрировать, кто мы такие как единая команда", - написал Мбаппе у себя в социальных сетях.

На текущий момент "Реал" располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги, уступая ведущей "Барселоне" лишь одно очко. Клуб продолжает борьбу за лидерство, и каждый следующий матч будет крайне важен для мадридцев в борьбе за титул чемпиона Испании.