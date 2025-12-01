Полтава одержала победу над киевским Динамо

Дата публикации: 01-12-2025 20:36

1 декабря Полтава одержала свою первую в истории выездную победу в матчах Украинской Премьер-лиги с момента основания клуба в 2011 году.

В поединке, который состоялся в Киеве, команда смогла переиграть «Динамо» со счётом 2:1. Решающие голы забили Владимир Одарюк и Евгений Мисюра, что позволило полтавчанам добиться долгожданного успеха за пределами домашнего стадиона.

Для «Полтавы» текущий сезон в Украинской Премьер-лиге — дебютный. Под руководством тренера Павла Матвийченко команда одержала уже вторую победу в чемпионате, причём первая победа была зафиксирована четыре месяца назад: 8 августа полтавчане выиграли у «Вереса» 1:0 на своём поле во втором туре турнира.

На данный момент в турнирной таблице чемпионата Украины сезона 2025/26 «Полтава» набрала 9 очков по итогам 14 игр, занимая при этом итоговое 16-е место из 16 команд. При этом «Динамо», набрав 20 очков, расположилось на седьмой позиции, что подчёркивает силу соперника, с которым удалось одержать победу.

Это достижение имеет большое значение для клуба, который только недавно вышел в элитный дивизион. Болельщики и команда надеются, что данная победа станет импульсом для дальнейших успехов, и «Полтава» сможет подняться в турнирной таблице, улучшая свои показатели и закрепляясь среди лучших команд украинского футбола.

В целом, для «Полтавы» этот сезон становится настоящим испытанием, однако показанная настойчивость и воля к победе обещают интересную продолжительность борьбы в Премьер-лиге. Тренерский штаб и футболисты демонстрируют большую мотивацию и готовы бороться за каждое очко на протяжении всего чемпионата.



