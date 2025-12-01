Фанаты «Ниццы» напали на игроков своей команды

Дата публикации: 01-12-2025 20:37

Болельщики «Ниццы» избили полузащитника французской команды Жереми Бога и нападающего Теремаса Моффи после матча 14-го тура Лиги 1 против «Лорьяна», который завершился поражением со счетом 1:3. Об этом сообщает издание Footmercato.

По данным источника, команда «Ниццы» вернулась на свою базу после серии неудачных выездных игр. Там их встречали около 400 возмущённых фанатов, недовольных последними результатами. Болельщики выразили крайнюю степень недовольства работой главного тренера Франка Эза — они скандировали требования о его отставке, кричали, плевались в сторону футболистов, а затем перешли к активному конфликту. В ходе инцидента именно Жереми Бога и Теремас Моффи получили наиболее серьёзные травмы — на них фанаты обрушили свой гнев больше всего.

После этого поражения «Ницца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 17 очков. В еврокубках ситуация ещё хуже: в Лиге Европы команда удерживает последнюю, 36-ю позицию, не набрав ни одного очка. Руководство клуба пока не прокомментировало ситуацию, а полиция уже начала расследование инцидента с болельщиками. Футбольная общественность теперь обсуждает не только спортивные результаты «Ниццы», но и вопросы обеспечения безопасности игроков и культуры поведения фанатов.