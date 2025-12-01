Ули Хёнесс: из-за недостатка риска Бундеслига уступает в международной конкуренции

Дата публикации: 01-12-2025 20:39

Почетный президент мюнхенской Баварии Ули Хёнес поделился своим взглядом на ситуацию вокруг телевизионного маркетинга и общего развития футбольной индустрии в Германии. Он отметил, что Бундеслига сталкивается с серьезными вызовами, когда речь заходит о конкуренции с ведущими футбольными лигами Европы на международном уровне. По его мнению, устойчивому развитию лиги препятствует недостаток решимости идти на необходимые перемены.

«Основная трудность, с которой сталкивается немецкий футбол, заключается в нашем нежелании рисковать. Рано или поздно нужно будет предпринимать смелые шаги. Нет никаких объективных причин утверждать, что уровень футбола или интерес к нему в Германии ниже, чем, например, в Англии, Испании или Италии. Немецкие болельщики традиционно отличаются особой страстью к футболу, и стадионы всегда заполнены. Однако, если перед нами стоит задача сделать наши клубы более конкурентоспособными на мировой арене, необходимо быть открытыми для новых возможностей и современных решений, особенно в вопросах финансирования и маркетинга.

Если мы не займёмся поиском и созданием новых источников дохода, у Бундеслиги не будет никаких шансов соперничать с клубами из Абу-Даби, Дубая и других регионов, где не жалеют финансовых вложений в развитие футбола. Сегодня многие зарубежные инвесторы готовы тратить огромные средства на формирование сильных команд, привлечение звезд и глобальное продвижение бренда. Нам нужно перестать бояться перемен, начать экспериментировать и искать пути роста, чтобы помочь немецкому футболу снова заявить о себе на европейской и мировой сцене», - приводит слова Хёнеса Bayern & Germany.