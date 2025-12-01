Голкипер «Барселоны» Щенсны рассказал, как Ханс-Дитер Флик позволил ему курить

Дата публикации: 01-12-2025 20:39

Голкипер футбольного клуба «Барселона» Войцех Щенсны поделился необычной историей о том, как новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик отнёсся к его привычке курить.

«Мы недавно были с тренером в сауне, и я решил напрямую спросить его о своём пристрастии к курению. Флик спокойно отреагировал и сказал, что самое главное - это мой профессионализм на футбольном поле. ‘Если ты остаёшься суперпрофессионалом, ты можешь даже курить прямо во время церемонии награждения’, - пересказал слова тренера Щенсны в интервью изданию Sport.es.

Стоит отметить, что эпизоды, связанные с курением, уже не раз сказывались на карьере польского вратаря. В период выступлений за лондонский «Арсенал» в 2015 году он оказался в центре скандала: после поражения от «Саутгемптона» со счетом 0:2 Щенсны закурил в душевых. Главный тренер «канониров» Арсен Венгер крайне негативно воспринял такой поступок - в результате Щенсны был исключён из основного состава, а вскоре отправился в аренду в «Рому».

После насыщенной карьеры и многих клубных переходов Щенсны объявил о завершении профессиональных выступлений в августе 2024 года. Однако уже спустя два месяца в октябре польский голкипер неожиданно принял предложение «Барселоны» и вернулся в большой футбол. На данный момент в текущем сезоне он провёл за каталонский клуб девять матчей, в которых пропустил 17 голов. Несмотря на пропущенные мячи, Щенсны продолжает оставаться одним из самых опытных и узнаваемых вратарей на европейской сцене. Многие болельщики отмечают, что поддержка и доверие Флика помогают Щенсному сохранять концентрацию, а атмосфера в клубе стала куда более комфортной и дружелюбной.