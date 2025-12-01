«Милан» заинтересовался 18‑летним нападающим из «Анже»

Дата публикации: 01-12-2025 20:40

Юный нападающий французского футбольного клуба «Анже» Сидики Шериф оказался в центре внимания одного из самых титулованных клубов Италии - миланского «Милана». Руководство итальянской команды активно рассматривает возможность усиления своей линии атаки и всерьез присматривается именно к 18-летнему форварду, который уже демонстрирует зрелую игру несмотря на столь юный возраст. Шериф по праву считается одним из самых перспективных молодых игроков французского чемпионата, и его успехи не остались незамеченными за пределами Франции. Данную информацию на своей странице в социальной сети Х опубликовал известный футбольный журналист и инсайдер Никола Скира.

Скаутский отдел «Милана» начал следить за выступлениями Сидики Шерифа еще с начала текущего футбольного сезона. Представители клуба отмечают его высокий уровень технической оснащённости, отличную скоростную подготовку и хорошее взаимодействие с партнерами по команде на поле. Руководство «Милана», по слухам, рассматривает Шерифа не только как возможное усиление основного состава, но и как долгосрочный проект для развития в будущем. При этом действующий контракт молодого нападающего с «Анже» рассчитан до июня 2028 года, что может осложнить его возможный трансфер, ведь французский клуб заинтересован в сохранении своего таланта.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Сидики Шериф уже успел принять участие в 14 матчах. За это время ему удалось отличиться тремя забитыми мячами, что весьма неплохо для футболиста его возраста, учитывая уровень конкуренции в команде и чемпионате. По информации авторитетного портала Transfermarkt, на сегодняшний день рыночная стоимость юного нападающего составляет порядка 2 миллионов евро, однако, в случае активного интереса со стороны топ-клубов Европы, цена на игрока может существенно возрасти.

Потенциальный переход Сидики Шерифа в «Милан» стал бы важным шагом в его карьере, открывая перед ним двери в элитный европейский футбол, а сам клуб мог бы получить перспективного нападающего для построения команды будущего. В то же время конкуренция за талантливого форварда, скорее всего, будет высокой, ведь за выступлениями Шерифа следят и другие команды Старого Света.