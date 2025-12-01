Дата публикации: 01-12-2025 20:41

Молодой нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что скрывается за его известным жестом «304», который он часто демонстрирует после забитых мячей.

- Что символизирует этот жест, и почему именно «304»?

- Этот жест связан с районом Росафонда, где я вырос. Цифры 304 - это часть почтового индекса моего района. В Барселоне индексы обычно начинаются с 08, а полный индекс Росафонды — 08304. Когда я поднимаю руки и показываю этот номер после гола, это знак благодарности месте, которое сформировало меня и моей семье, — передаёт слова футболиста издание CBS News.

Стоит отметить, что по информации портала Transfermarkt, на данный момент Ямаль оценивается в €200 млн, что делает его одним из самых дорогостоящих молодых игроков Европы. В текущем сезоне талантливый форвард уже успел порадовать болельщиков своей результативностью — в 14 матчах на счету Ламина семь забитых голов и девять результативных передач. В целом в составе взрослой команды «Барселоны» юный футболист провёл 120 игр, отметившись 32 голами и 43 голевыми ассистами, что впечатляет для его возраста. Ямаль продолжает прогрессировать и обещает стать одной из главных звёзд мирового футбола в ближайшие годы.