Флик высказался о широко обсуждаемом снимке, где он едва не сдержал слёзы после игры «Барселоны»

Дата публикации: 01-12-2025 20:45

Главный тренер Барселоны Ханс-Дитер Флик прокомментировал появившееся в сети фото, на котором он выглядит очень расстроенным после матча Ла Лиги против Алавеса, завершившемся со счетом 3:1 в пользу каталонцев. Этот матч получился крайне напряженным: Флик переживал каждую секунду игры, а его два ассистента во время встречи были удалены с тренерской скамейки, получив по красной карточке. Страсти на поле и за его пределами кипели нешуточные, что сказалось на эмоциональном фоне самого Флика, который был пойман камерой в момент глубокой задумчивости и даже, как показалось многим, едва не расплакался. На одном кадре он сидит в одиночестве и печально смотрит на поле, а на другом - Рафинья подходит к нему, чтобы поддержать и приободрить тренера, который с трудом сдерживает эмоции.

Флик прокомментировал случившееся так: "Мой момент с Рафиньей? На самом деле это был довольно забавный эпизод. Не знаю, кто первым распространил слухи в СМИ, будто у меня просто было плохое настроение. Но, признаюсь, я действительно был расстроен, ведь команда часто ошибалась и неоправданно теряла мяч, а ситуация на тренерской скамейке только усугубила мои переживания - оба моих помощника получили красные карточки, что, конечно, стало дополнительным поводом для огорчения", - приводит слова тренера известный журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Таким образом, Флик дал понять, что его эмоциональность - часть работы, и несмотря на внешнюю грусть, он полностью сосредоточен на улучшении игры "Барселоны" и не позволит сиюминутным эмоциям помешать своему профессионализму. Впереди у команды много работы, и тренер надеется, что этот урок сплотит коллектив и поможет избежать подобных инцидентов в будущем.