5 легендарных футбольных агентов, которые изменили футбол

Эти люди редко выходят на первый план, но именно они ведут переговоры, ломают стереотипы и меняют ход футбольной истории.

Жорже Мендеш – архитектор империи

Португалец создал Gestifute - мощнейшую структуру, через которую прошли Криштиану Роналду, Жозе Моуринью, Анхель Ди Мария, Бернарду Силва и десятки других звезд. Мендеш не просто ищет клубы для своих клиентов. Он выстраивает целые футбольные экосистемы, а его влияние ощущается от Лиссабона до Эр-Рияда. За спиной Мендеша трансферы на миллиарды евро, а его главный талант – умение превращать доверие игрока в долгосрочное и почти семейное партнерство.

Мино Райола – бунтарь и гений переговоров

Одна из самых ярких и наиболее противоречивых фигур в футболе XXI века. Есть ощущение, что за 55 лет (Райола скончался в 2022-м) нидерландский агент итальянского происхождения прожил несколько жизней. Гроза клубных президентов и герой для своих подопечных, среди которых были Ибрагимович, Погба, Холанд и Доннарумма, он не боялся идти против системы, открыто критиковал ФИФА и защищал права футболистов. Его прямота и бесстрашие навсегда изменили правила игры на трансферном рынке.

Пини Захави – человек, который продал Челси

Пини Захави – израильский агент, стоящий за некоторыми из самых громких сделок начала XXI века. Именно он сыграл ключевую роль в продаже лондонского Челси в 2003 году, а также участвовал в переходах Рио Фердинанда, Карлоса Тевеса и Роберта Левандовского. Захави называют «теневым брокером футбола»: он не ищет славы, но всегда появляется там, где решается судьба клубов и игроков. В мире, где все завязано на контактах, у Захави их тысячи – от владельцев клубов до министров спорта.

Джонатан Барнетт – мозг за трансфером Бэйла

Когда в 2013 году Гарет Бэйл переходил из Тоттенхэма в Реал за 100 миллионов евро, победителем сделки стал его агент Джонатан Барнетт. В 2019 году создатель компании ICM Stellar Group был назван Forbes главным агентом мира и стал символом эпохи, в которой агенты начали получать многомиллионные комиссии. В 2024-м году Барнетт завершил агентскую карьеру, но его компания продолжает свою деятельность, а среди ее агентов – Омар Мармуш, Эдуарду Камавинга, Морган Гиббс-Уайт и многие другие футболисты.

Андре Кури — человек, открывающий дорогу в Европу

Андре Кури — один из самых влиятельных агентов Южной Америки, стоящий за кулисами многих трансферов из Бразилии в Европу. Именно он был ключевой фигурой при переходе Неймара в Барселону, а также причастен к многомиллионным трансферам таких бразильских футболистов, как Артур и Малком. Сейчас он представляет интересы новой звезды Челси Эстевана, лидера Аталанты Эдерсона и ряда других игроков, за которыми следят лучшие клубы мира. Кури – больше, чем просто агент. Он стал наставником для целого поколения футболистов и точно знает, как превратить мальчишек из фавел в звезд мирового уровня.

Агенты как новая элита футбола

Сегодня футбольный агент – это не просто человек с телефоном и списком контактов. Это психолог, юрист, маркетолог и стратег. Они создают имидж игрока, ведут переговоры с брендами, контролируют медийные потоки. И хотя общественное мнение часто видит в них тех, кто зарабатывает на чужом таланте, истина в том, что без агентов развитие современного футбола не было бы таким быстрым.