Слот о ситуации с Салахом: естественно, футболист расстроен, когда не попадает в состав

Дата публикации: 02-12-2025 14:31

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию с нападающим своей команды Мохамедом Салахом после того, как принял решение не включить египетского форварда в стартовый состав на матч 13-го тура английской Премьер-лиги против "Вест Хэма".

— Конечно, любой футболист расстраивается, если не попадает в состав с первых минут. Однако могу отметить, что помимо Салаха были и другие игроки, недовольные тем, что остались вне стартового одиннадцатого. Это абсолютно нормальная реакция — профессиональные спортсмены всегда хотят играть как можно больше. Тем не менее, Мо повёл себя именно так, как и подобает настоящему профессионалу: он поддерживал команду с тренерской скамейки, проявлял отличный настрой на тренировках, был активен и внимателен ко всему, что происходит вокруг. Для футболиста его уровня главное — сохранять хладнокровие и дисциплину, не поддаваться негативным эмоциям.

Слот подчеркнул, что невозможно показывать стабильную игру на высоком уровне, если полностью поддаваться переживаниям и терять концентрацию. — Мохамед хорошо понимает, что необходима максимальная самоотдача на каждом занятии, и строго следует этому принципу. Неважно, забивает он или проводит не самый лучший матч — он всегда остаётся примером профессионального отношения к делу. Именно этим он и выделялся в последние дни, — отметил наставник "Ливерпуля".

Напомним, что в нынешнем сезоне Салах уже провёл за "Ливерпуль" 18 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отметился 3 результативными передачами. Его вклад в успехи команды остается значительным, независимо от игрового времени на поле.