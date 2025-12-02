Спортивный директор «Баварии» назвал Нойера одним из сильнейших вратарей мира

Дата публикации: 02-12-2025 14:32

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль поделился своим мнением о звездном вратаре мюнхенского клуба Мануэле Нойере.

«Мое мнение однозначно - несмотря на возраст, я считаю Мануэля одним из лучших голкиперов мира. Это исключительно моя оценка как Макса Эберля, но его опыт, стабильность и выдающаяся игра на протяжении многих лет выдвигает Нойера в число элитных вратарей планеты. Впрочем, окончательное решение - поедет ли Мануэль на чемпионат мира или останется готовиться к новому сезону с «Баварией», - будет принимать только он сам. Когда же придет время обсуждать новый контракт, Мануэль, безусловно, останется нашим главным приоритетом», - приводит комментарии Эберля официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Мануэль Нойер провёл 17 матчей во всех соревнованиях за «Баварию», пропустив при этом 16 голов. По количеству проведённых матчей в чемпионате Германии опытный голкипер входит в топ-2 среди всех вратарей Бундеслиги, подтверждая свой высокий класс и значимость для команды. Уверенная игра Нойера остаётся одним из ключевых факторов успеха мюнхенского клуба как на внутренней арене, так и в еврокубках.