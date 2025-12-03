Судьба Фарке в «Лидсе» решится по итогам игр против «Челси» и «Ливерпуля»

Дата публикации: 03-12-2025 01:11

Руководство английского клуба «Лидс» всерьез рассматривает возможность досрочного прекращения сотрудничества с главным тренером Даниэлем Фарке. Как сообщают британские СМИ, в частности газета The Guardian, судьба немецкого специалиста во многом будет зависеть от исхода ближайших встреч с соперниками из верхней части турнирной таблицы, а именно с лондонским «Челси» и действующим грандом АПЛ — «Ливерпулем». В случае неудовлетворительных результатов в этих важных матчах решение об отставке Фарке может быть принято в кратчайшие сроки.

Такое развитие событий объясняется крайне неудачной серией, в которую попала команда в последнее время. На счету «Лидса» уже четыре поражения подряд в английской Премьер-лиге, что вызывает серьезные опасения у болельщиков и руководства клуба. В общей сложности за последние шесть встреч коллектив уступил в пяти, что негативно сказывается на общем настроении в команде и перспективах на текущий сезон.

Текущая ситуация в турнирной таблице оставляет желать лучшего — сейчас «Лидс» занимает лишь 18-е место и находится в непосредственной зоне вылета. За 13 туров национального чемпионата команда смогла набрать всего 11 очков, что гораздо ниже ожиданий перед стартом сезона и совершенно не устраивает ни руководство, ни поклонников клубы.

Тем не менее, внутри клуба сохраняется определенное доверие и сочувствие к Даниэлю Фарке. Некоторые представители руководства и футбольное сообщество отмечают, что несмотря на серию неудач, игра, которую временами демонстрирует команда, заслуживает положительных оценок. В некоторых матчах «Лидс» показывал достойный футбол, что дает надежду на скорую стабилизацию результатов. Однако в профессиональном футболе конечными критериями успеха всегда остаются набранные очки и итоговое положение в таблице, поэтому ближайшие встречи станут определяющими для будущего немецкого тренера.